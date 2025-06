Commessa investigatrice. Ritrova il cellulare rubato

Si è messa sulle tracce del suo cellulare rubato, ed è riuscita a ritrovarlo. Protagonista di questa storia – come troppe, e non sempre a lieto fine, ne accadono in Passeggiata, dove i negozi sono flagellati dai furtarelli – una commessa. Che cercando, ricercando e non trovando più il suo smartphone, si è subito ricordata di quell’app installata proprio per ritrovare l’apparecchio in caso di furto o smarrimento. E così, grazie alle indicazioni fornite da un familiare nel frattempo collegato a distanza, ha seguito la strada indicata del Gps che l’ha condotta, dritta, di fronte all’autore del furto.

Non ha dovuto nemmeno fare molta strada: l’uomo era rimasto nei paraggi dell’attività. Tranquillo, a passeggio nella stradina che corre dietro ai bagni con uno zainetto sulle spalle. Quando la commessa lo ha incrociato, lo ha riconosciuto subito come lo stesso cliente (fasullo) che poco prima era entrato nel negozio e si era guardato a lungo intorno, per poi uscire, apparentemente, a mani vuote. Non cercava niente da acquistare, soltanto qualcosa da rubare. E l’ha trovata nel cellulare che la dipendente dell’attività aveva lasciato sul bancone, proprio a fianco della cassa. Agguantato approfittando di un attimo di distrazione della commessa e sottovalutando, però, le nuove tecnologie.

E così, arrivata ad un passo dal segnale emesso dal Gps, la commessa ha affrontato l’uomo chiedendogli la restituzione dello smartphone, e dopo una breve ma convulsa trattativa, mentre in lontananza già si sentivano le sirene di una volante della Polizia, nel frattempo allertata, il malvivente alla fine ha aperto lo zaino e ha riconsegnato il maltolto. Poi si è dato alla fuga, stavolta riuscendo a far perdere le sue tracce.

mdc