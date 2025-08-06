Divieto di balneazione a Marina di Pisa, ordinanza del sindaco dopo le analisi di Arpat

Dazi, il problema è a Bruxelles

Pierfrancesco De Robertis
Dazi, il problema è a Bruxelles
Pisa
6 ago 2025
ENRICO MATTIA DEL PUNTA
Pisa
Stop temporaneo nel tratto tra piazza Baleari e piazza Sardegna per valori elevati di Escherichia coli. Il provvedimento resterà in vigore fino a nuova comunicazione.

Il divieto riguarda il tratto compreso tra piazza Baleari e piazza Sardegna

Pisa, 6 agosto 2025 – Il sindaco di Pisa ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di balneazione in un tratto di mare a Marina di Pisa, nel tratto compreso tra piazza Baleari e piazza Sardegna, in località Via Repubblica Pisana, a sud della foce dell’Arno. Il provvedimento si basa sulla comunicazione trasmessa da Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, che ha rilevato un esito sfavorevole nelle analisi sul campione d’acqua prelevato lo scorso 4 agosto. In particolare, è stato accertato un valore di Escherichia coli superiore ai limiti stabiliti dalla normativa, rendendo temporaneamente non idonea alla balneazione l’area interessata. L’ordinanza ha carattere precauzionale e resterà in vigore fino a nuova comunicazione da parte degli enti competenti, che provvederanno al monitoraggio e all’eventuale revoca del divieto qualora le condizioni tornassero nella norma.

