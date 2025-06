Torna la banda dei vandali, nuova notte di danni sul litorale pisano. “Mi hanno tirato pure una bottiglia”

Marina di Pisa, 16 giugno 2025 – Due fine settimana di danni sul litorale. Anche ieri all’alba è tornata la banda dei vandali. “Ragazzini”, dicono i testimoni, che hanno creato il caos in spiaggia, stavolta al Bagno Luisa a Marina di Pisa. “Lettini rovesciati, bottiglie rotte, rifiuti sull’arenile, porte delle cabine rotte”, spiega la titolare Elisa Carrara. Fra sabato 7 e domenica 8 erano stati presi di mira gli stabilimenti balneari Corallo, Venere e Tirrenia. Nel primo, erano stati circa 15mila gli euro di danni calcolati. “Hanno sfondato a pedate circa 50 cabine, sono tutte in legno”, ci aveva raccontato Marzio Gabrielli.

Una ventina di ragazzi, anche stavolta, che, poco prima dell’alba, sono stati visti sulla spiaggia di Marina. “Il problema è quando escono dai locali – afferma la titolare del Bagno Luisa, Elisa Carrara – si riversano negli stabilimenti. Uno mi ha tirato anche una bottiglia: per fortuna non sono stata colta, ma mi sono sentita dire ’non ci possono fare nulla perché siamo minorenni’. Mi ci sono volute tre ore per pulire e aprire ai bagnanti. Mi creda, siamo sconfortati. Noi qui abbiamo famiglie che vengono in vacanza e che non possono ritrovarsi in questa situazione. Potrebbero non voler tornare l’anno prossimo”.

E ancora: “Hanno rubato nel bar che è in gestione – prosegue Elisa – Hanno gettato spazzatura in mare. Abbiamo chiamato le forze dell’ordine, ma, quando sono arrivate, erano già andati tutti via. Che cosa dobbiamo fare? L’estate è appena cominciata”.