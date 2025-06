Raid vandalico di notte al Bagno Corallo. “Sfondate 50 cabine danni per 15mila euro”

Pisa, 9 giugno 2025 – Quando sono arrivati allo stabilimento, hanno visto la distruzione. “Cinquanta le cabine sfondate”. Bagno Corallo di Tirrenia vandalizzato fra sabato e domenica. “Adesso tutte le strutture sono inutilizzabili. Un bel danno economico per noi – spiega il proprietario Marzio Gabrielli – ma anche per i nostri clienti che non hanno più le porte delle loro cabine, sono state distrutte e ci vuole una bella forza per farlo. Per fortuna, almeno all’interno non manca nulla. Sono state invece rubate intere casse di prosecco, che avevano lasciato dal bar”.

Marzio Gabrielli (Del Punta/Valtriani)

Da una prima ricostruzione, sembra che fossero circa 10 i giovani riuniti sulla spiaggia “che hanno bevuto il vino, che avevano portato, lasciando poi lì le bottiglie vuote”. Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica della questura di Pisa per i rilievi.

La stima dei danni. “Le porte sono tutte in legno e abbiamo calcolato almeno 300 euro per riparare ciascuna porta, sono circa 50 quelle spaccate, quindi ci aspettiamo un conto di almeno 15mila euro appena all’inizio della stagione”.

“Siamo sconfortati – aggiunge Gabrielli – perché tutti gli anni c’è il solito problema delle bande di ragazzi che bivaccano di notte in spiaggia, ma gli altri anni mettevano le cose sottosopra senza fare veri e propri danneggiamenti, quest’anno è diverso”.

Sull’età del gruppo, qualcuno aveva parlato di under 18enni. “Non credo, per fare quei danni ci vuole una grande forza, per sfondare così le porte serve impegno”. I proprietari hanno pubblicato le foto del disastro anche sulla pagina facebook della loro attività citando poi il discusso decreto sicurezza. Sotto vari i commenti di clienti e non dello stabilimento che chiedono di “far rispettare di più le norme”.

An. Cas.