Pisa, l’affluenza più alta. Poi Calci e San Giuliano. Votazioni "regolari"

di Enrico Mattia Del PuntaPISAIl quorum resta un traguardo difficile da raggiungere, una salita ripida che appare un’impresa. L’affluenza parziale nazionale alle 19 infatti era al 16%. In provincia di Pisa e in tutta la Toscana, tuttavia, l’affluenza si è rivelata superiore alla media nazionale. Secondo i dati diffusi dal Viminale, l’affluenza in provincia di Pisa alle 19 di ieri era del 22,4%, in attesa — al momento in cui scriviamo — della rilevazione delle 23.

La provincia pisana è risultata terza per numero di votanti, dietro Firenze (prima con il 26,8% alle 19) e Livorno (con il 23,6%).Una scalata impegnativa, dunque, quella per i cinque quesiti sui quali gli italiani sono stati chiamati al voto nella giornata di ieri e che prosegue oggi con urne aperte dalle 7 alle 15.

Tanti sorrisi e anche qualche costume da spiaggia nelle prime ore del mattino di ieri ai seggi pisani, frequentati soprattutto da anziani ma anche da alcuni giovani, che si sono recati di buon’ora a votare. Complice il tempo e il caldo afoso, dopo il passaggio in cabina molti hanno approfittato per dirigersi verso il mare.

Alle ore 12, dei 321mila elettori chiamati alle urne nella provincia di Pisa, aveva votato il 10,4%, contro il 7,4% registrato a livello nazionale. Un dato che ha spento gli entusiasmi di alcuni rappresentanti di lista, che speravano in un 10% nazionale, soglia già raggiunta nel 2011 con il referendum su nucleare e acqua pubblica. Anche allora si votò su due giorni: alle 12 di quella domenica l’affluenza era all’11,6%, e alle 19 raggiunse il 30,3%. Alla fine, il quorum fu superato di 7 punti percentuali.

Alle 19 di ieri, le 415 sezioni della provincia di Pisa segnalavano una partecipazione sensibilmente più alta della media nazionale. Poco prima delle 13 ha votato nel seggio di Gello, nel comune di San Giuliano Terme, anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Sempre in mattinata, anche la senatrice del Pd, Ylenia Zambito, ha votato e condiviso il momento sui suoi canali social.

"Tanti giovani a Pisa", ha commentato un rappresentante di lista. Già dalle prime ore, nelle 88 sezioni del capoluogo, l’affluenza parziale risultava tra le più alte della provincia: 26,6% alle ore 19. Gli altri dati registrati sempre alle 19 indicavano: Calci al 26,5%, Pontedera al 22,3%, San Giuliano Terme al 25,5%, Cascina al 23,2%, Volterra al 25,6% e Vecchiano al 22,6%.

Dalle ore 15 di oggi, dopo la comunicazione dell’affluenza definitiva, i Comuni trasmetteranno al ministero dell’interno, tramite la prefettura, i risultati degli scrutini. Ai seggi di Pisa tutto si è svolto regolarmente, senza segnalazioni di particolari criticità.