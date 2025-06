Padre e figlioletto investiti da uno scooter, il piccolo portato al Meyer in elisoccorso

Pisa, 8 giugno 2025 – Paura per un papà e il suo bambino di nove anni: entrambi sono stati investiti da uno scooter nella serata di domenica 8 giugno. Accade al Calambrone, in via dei Platani. Da capire la dinamica e cosa sia accaduto. Lo scooter li avrebbe presi in pieno. Immediati sono stati i soccorsi da parte dei passanti che hanno chiamato il 118. Sono intervenute due ambulanze entrambe da Livorno. Per il piccolo è scattato il codice rosso.

L’incidente è accaduto poco prima delle 18. I medici hanno deciso per il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso. Il padre invece, meno grave, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. Le sue condzioni sono buone. Il guidatore è un uomo residente a Livorno, anche lui con ferite non gravi. Per i rilievi sono intervenute le forze dell’ordine, che adesso ricostruiscono la dinamica.