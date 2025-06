Camion si ribalta su un fianco a Paganico, illesi conducente e passeggero

Paganico (Grosseto), 7 giugno 2025 – Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 223 di Paganico all’altezza dello svincolo di Paganico Nord. Coinvolto un mezzo pesante.

Un camion dotato di cella frigorifera per il trasporto di carne si è ribaltato su un fianco; ancora da accertare le cause dell’incidente, che non dovrebbe aver coinvolto altri veicoli.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Grosseto, il 118 e la polizia stradale.

Illesi i due a bordo del camion, che si era adagiato sul fianco destro. I vigili del fuoco hanno utilizzato l’autogrù per rimettere in asse il veicolo. Durante l’intervento il traffico è stato temporaneamente bloccato e deviato su percorsi alternativi per garantire la sicurezza delle operazioni. Sul luogo dell’incidente presenti anche personale Anas e i tecnici dell’Asl, incaricati di verificare le condizioni igienico-sanitarie della merce trasportata.