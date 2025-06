Auto fuori strada: uomo ferito. Veicolo si rovescia dopo lo scontro

Un uomo di 47 anni residente nella frazione di San Donato è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto nella notte fra domenica e ieri sulla strada che collega Capalbio con Marsiliana. Per cause in corso di accertamento l’uomo ha perso il controllo dell’auto che stava conducendo ed è finito fuori strada, rimanendo incastrato all’interno dell’abitacolo. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello a liberarlo affinché poi il personale sanitario della Croce Rossa di Capalbio potesse prestare le prime cure prima di trasportarlo in ospedale, a Grosseto, dove è arrivato in condizioni da tenere sotto osservazione ma non tali da destare particolari preoccupazioni.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri ai quali adesso spetterà il compito di definire la dinamica e risalire alle cause. Non può essere escluso – ma al momento è solo un’ipotesi – che l’uomo sia stato costretto ad una brusca sterzata per evitare un animale che attraversava la strada. L’auto è stata recuperata dalla ditta ’Pazzaglia’.

Un altro incidente è accaduto nella tarda mattinata di ieri sulla strada provinciale di San Donato dove, in prossimità del bivio per la Selva, si sono scontrate due auto. Un impatto violento, con una delle due auto che si è ribaltata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della Croce Rossa. Le persone ferite – per fortuna non in maniera grave – sono state trasportate in ospedale per accertamenti.