Colpita in strada con schiaffi e pugni. Ragazza lasciata sanguinante a terra

Santo Stefano Magra (La Spezia), 9 giugno 2025 – Ha avuto la buona sorte di incontrare un residente della zona che stava rientrando frettolosamente a casa avendo dimenticato il telefono mentre si stava recando al lavoro. L’uomo sulla via del ritorno verso Santo Stefano Magra si è imbattuto nella violenta lite tra due giovani trentenni e si è fermato. Un’azione che ha messo in fuga il ragazzo e lasciato a terra, sanguinante e malconcia, la giovane. Era stata picchiata e soltanto l’arrivo del del cinquantenne residente poco lontano da via Cisa ha evitato conseguenze peggiori.

La ragazza è stata soccorsa e accompagnata in un bar in attesa dell’arrivo del padre. Una scena davvero sconvolgente quella che è accaduta ieri mattina intorno alle 8 sulla Cisa a Santo Stefano Magra. La strada a quell’ora era praticamente deserta ma la fortuna ha voluto che un lavoratore, che era transitato da quel punto poco prima, si sia accorto di aver dimenticato a casa il cellulare. Tornando indietro l’attenzione è caduta su una coppia di giovani a bordo strada che stava discutendo in maniera anomala. Ha quindi rallentato la marcia per poi frenare bruscamente quando la situazione gli è parsa chiara.

Il ragazzo stava colpendo la giovane con schiaffi e pugni e si è fermato soltanto quando l’automobilista gli ha urlato di smetterla. A quel punto l’aggressore prima si è nascosto e poi è corso via a piedi mentre la giovane è stata assistita e accompagnata in un bar dove ha ricevuto le prime cure agli evidenti segni delle percosse sul volto in attesa dell’arrivo del padre. La ragazza è parsa visibilmente turbata dall’accaduto ma non ha voluto avvertire le forze dell’ordine nonostante i presenti le avessero consigliato di farlo.