Muore in auto a 91 anni . La vettura finisce contro un albero

Mancavano pochi minuti alle otto di ieri sera quando si è verificato lo schianto. Una utilitaria grigia, una vecchia Peugeot 206, era finita violentemente contro un albero all’altezza dell’incrocio di via Marconi, nel pieno centro di San Marcello.

Alla guida, e da solo all’interno dell’abitacolo, un uomo di 91 anni che abitava poco distante, in via Santa Caterina e che probabilmente stava rientrando a casa. Non si esclude che all’origine del dramma ci possa essere stato un improvviso malore in seguito al quale l’anziano avrebbe perso completamente il controllo della vettura.

L’incidente è avvenuto a cento metri dall’ospedale Pacini, sul tratto di strada in salita, e a cinquanta metri dalla sede della Croce Rossa. Immediato l’allarme al 118 e immediati i soccorsi da parte della squadra della Croce Rossa di San Marcello. Subito sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi di legge. Sembra che la vettura abbia sbattuto due volte sul lato a sinistra della strada e una terza volta sul lato destro.

La morte dell’anziano, che era nato nel 1934, sarebbe stata immediata. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Dopo i violenti e ripetuti impatti è uscito del fumo dalla vettura e i Vigili del fuoco del distaccamento di Limestre hanno provveduto a rimettere il veicolo in sicurezza e quindi a spegnere il principio d’incendio. L’incidente ha destato profonda impressione in paese.

Andrea Nannini