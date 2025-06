Pisano all’esame di... presidenza. Le sue idee esposte alla Camera

Il nuovo commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale è stato ascoltato in Commissione Trasporti alla Camera. L’audizione rientra nella nomina di Bruno Pisano a presidente dell’ente. "Un momento importante di confronto – ha commentato l’onorevole Maria Grazia Frijia di Fratelli d’Italia – dal quale è emersa chiaramente la grande competenza tecnica del candidato, ma anche la sua approfondita conoscenza del sistema portuale di La Spezia e Marina di Carrara".

Pisano ha illustrato la personale visione strategica per il futuro dell’Autorità Portuale mettendo in evidenza la centralità della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale. Elementi cardine sui quali per altro il sistema portuale sta già investendo. Anche sulla posizione dei porti di Spezia e Marina di Carrara ha ribadito la piena complementarietà e capacità di agire non soltanto sul piano tecnologico, ma anche in termini di governance e relazioni con gli stakeholder.

"Durante l’audizione – prosegue Frijia – abbiamo colto con favore le capacità manageriali del candidato, la sua attitudine al dialogo, le competenze nella gestione dell’ente e la consapevolezza del quadro normativo entro cui operiamo. È emerso il profilo di un leader in grado di promuovere lo sviluppo del porto e rafforzare il ruolo dell’AdSP a livello nazionale e internazionale". L’onorevole Frijia ha poi evidenziato una delle sfide più delicate e strategiche che attendono la nuova presidenza.

"Siamo convinti che il nuovo presidente saprà portare le sue competenze al servizio del nostro sistema portuale, anche su tematiche centrali come le opere di dragaggio, fondamentali per garantire la piena operatività e competitività dei nostri scali. Su questo punto serve attivare, con decisione e trasparenza, tutte le procedure previste dalla normativa. Il dottor Pisano ha dimostrato consapevolezza e determinazione anche su questo fronte. Ci attendiamo un lavoro serio, orientato alla valorizzazione del porto, alla crescita del territorio e al consolidamento del cluster logistico-industriale che ruota attorno a La Spezia e Marina di Carrara".

Massimo Merluzzi