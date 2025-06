Authority, Pisano commissario Salvini ha firmato il decreto per l’insediamento nel ruolo

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato nel tardo pomeriggio di ieri il decreto di nomina di Bruno Pisano nel ruolo di commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Una notizia attesa da tempo e già anticipata nei giorni scorsi sulle colonne de La Nazione. Un passaggio, questa la chiave di lettura suggerita alla stampa da chi frequenta i piani alti del dicastero, in attesa che possa essere formalizzata, e a breve, la nomina alla presidenza. Nel frattempo si è scatenata la corsa a commentare la notizia del giorno. La prima ad uscire allo scoperto è stata la senatrice del Carroccio, Stefania Pucciarelli: "Sono certa che con l’esperienza, la professionalità e la capacità di cui dispone, Pisano ricoprirà al meglio questo importante quanto delicato ruolo". Non è da meno la deputata di Fratelli d’Italia, nonché vicesindaco Maria Grazia Frijia: "Un’ottima notizia. Sapere di avere un profondo conoscitore del nostro sistema portuale alla guida dell’Adsp è un punto di forza. Siamo in una fase il cui il sistema porto italiano può e deve fare la differenza e sono certa che la città farà la sua parte, valorizzando al meglio le opportunità della transizione digitale ed energetica e le risorse a disposizione".

Soddisfazione anche dal presidente della Regione Marco Bucci: "Si apre una nuova fase che richiederà visione, capacità di ascolto e concretezza operativa. Esprimo apprezzamento per il lavoro svolto da Federica Montaresi durante il suo incarico e rivolgo i migliori auguri al nuovo commissario". Seguito a ruota dall’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone: "Da parte del ministero, grazie anche al viceministro Edoardo Rixi, c’è stata grande collaborazione per convergere su una figura che fosse espressione del territorio e che potrà garantire continuità alla crescita registrata in questi anni". Parole di apprezzamento anche da parte del segretario Cgil, Luca Comiti: "Pisano è una persona competente, con una lunga esperienza nel settore e una sensibilità maturata nel confronto quotidiano con i lavoratori e le realtà operative del porto. Siamo fiduciosi che con lui si potranno instaurare relazioni sindacali corrette, trasparenti e fruttuose, nel rispetto reciproco dei ruoli e nell’interesse della crescita sostenibile di porto e occupazione". Infine, due voci tra le file del centrosinistra. Roberto Centi, di Leali, chiede un’accelerazione sull’elettrificazione delle banchine, una revisione delle modalità di movimentazione e trasporto del Gnl e la riapertura del confronto sulla pianificazione di Calata Paita. Davide Natale, del Pd, coglie invece l’occasione per una riflessione politica: "Non capisco perché non si sia giunti alla nomina del presidente quando tutti gli attori istituzionali, e gli stakeholder, sono d’accordo sul nome. La nomina per essere definitiva deve aspettare il risiko delle altre poltrone oppure è solo per anticipare i tempi? Pisano ha pieni poteri oppure no? Questo Governo non dà stabilità al sistema".

Roberta Della Maggesa