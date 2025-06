Polemica sotto canestro: "Basket sempre ignorato da chi ora lancia accuse"

La sirena del ’fine match’ è già suonata per la Cestistica Spezzina, sul parquet restano ora solo le polemiche sulla mancata iscrizione della squadra alla prossima A2 femminile. Dopo le accuse all’amministrazione comunale da parte di Tinfena (consigliere provinciale del centrosinistra) e Davide Natale (Pd), il consigliere comunale Andrea Montefiori interviene chiedendo l’impegno di Comune e Regione. "In questi casi territorio e istituzioni devono allearsi per ricercare soluzioni utili a scongiurare la perdita di un’esperienza vanto per tutti. Si chieda l’impegno diretto di Regione Liguria. Lo stesso impegno messo giustamente dalle istituzioni per far uscire lo Spezia Calcio dalle crisi che lo hanno attraversato venga dedicato ora per salvare il basket femminile". Da parte sua l’amministrazione comunale scende in campo per ribattere alle parole della sinistra spezzina "ennesimo attacco strumentale – spiega l’assessore allo sport Alberto Giarelli – e una narrazione che ignora i fatti". Quella secondo cui “tutto va al calcio” e gli altri sport sono dimenticati "è una vecchia retorica che non trova riscontro nella realtà spezzina. Da quando ci siamo insediati, il nostro impegno per lo sport è a 360 gradi: chi punta il dito faccia un esame di coscienza su cosa non ha fatto. È curioso che a parlare sia quella sinistra che negli anni in cui ha avuto responsabilità, non ha mosso una foglia per il basket femminile e sport in generale. E ancora più curioso che a farlo sia Tinfena, che da gran sostenitore dello sport qual è poteva “stracciarsi le vesti” anche prima. Dimentica che la Regione Liguria ha investito nel basket: sulle maglie della Cestistica Spezzina c’è lo sponsor istituzionale “La mia Liguria”". Giarelli ribadisce la vicinanza del Comune di Spezia "a tutti gli sport, ma chi conosce le norme (e Tinfena, come di vicesindaco, dovrebbe conoscerle bene) sa che le Amministrazioni comunali non possono intervenire direttamente nella gestione economica di una società sportiva con fondi pubblici o intavolare trattative privatistiche. Il nostro compito è garantire spazi e lo stiamo facendo con investimenti reali e concreti: due nuove palestre, una nuova piscina, riqualificazione di Montagna e Picco, interventi sul PalaMariotti, la prossima realizzazione della pista di pattinaggio e del campo da rugby. Invitiamo chi lancia accuse a guardarsi allo specchio e a chiedersi: cosa avete fatto voi per la pallacanestro spezzina? Quanti progetti avete sostenuto per lo sport cittadino? Noi continueremo a investire nello sport e portare avanti un cambiamento concreto rispetto a chi nel passato ha cancellato tanti campi sportivi per cementare con costruzioni. La politica delle parole la lasciamo volentieri ad altri"

C.Mas.