L’assessore Acerbo replica a Bennati: "Al palazzetto non regna l’anarchia"

"Polemiche pretestuose sul palazzetto dello sport". Cosi l’assessore allo Sport Roberto Acerbo, in rispost al Polo progressista di sinistra. "È una struttura centrale per la vita sportiva del territorio, frequentata da numerose associazioni e dedicata a diverse discipline. L’amministrazione Persiani, fin dal suo insediamento, ha introdotto regole chiare, trasparenti e valide per tutti, per garantire un utilizzo equo e ordinato degli impianti. Ogni anno l’ufficio sport pubblica un bando a cui tutte le associazioni interessate possono aderire. L’assegnazione degli spazi avviene in modo oggettivo, in base alla tipologia dello sport praticato e alla disponibilità richiesta. Inoltre, nel luglio scorso, è stato approvato un apposito regolamento comunale che disciplina nel dettaglio la gestione e l’utilizzo del palazzetto: un atto concreto e tangibile che smentisce le fantasiose insinuazioni della consigliera Bennati".

"Respingo quindi con fermezza le illazioni infondate circa presunte comunicazioni “parallele” tra uffici e società sportive. Tali affermazioni sono prive di riscontri e rivelano solo un maldestro tentativo di delegittimare l’operato dell’amministrazione e degli uffici comunali, che agiscono sempre con la massima correttezza e trasparenza. Ho partecipato personalmente a tutte le commissioni sportive che hanno discusso e approvato il regolamento, a dimostrazione dell’impegno e della serietà con cui stiamo lavorando. È evidente che certi attacchi hanno un’unica finalità: quella di cavalcare polemiche pretestuose a fini politici. Ma i fatti parlano chiaro".

"Questa amministrazione ha investito come mai prima nello sport e negli impianti: basti pensare al potenziamento dell’impianto natatorio, alla riqualificazione del centro sportivo di Forno, alla manutenzione straordinaria del campo da baseball nel parco Ugo Pisa, agli interventi sullo stadio comunale Vitali e al campo sportivo dei Ronchi, fino ai bandi per Turano e Marina di Massa-Casola. Questo è il nostro modo di fare politica: con i fatti, non con le chiacchiere".

"Quanto all’episodio della partita della Pallacanestro Massa, è stato già chiarito che si è trattato di un banale disguido nella comunicazione della data del recupero. Ho personalmente parlato con il vicepresidente Riccardo Bondielli, che ha confermato che l’ufficio sport non era stato informato in tempo utile. Una situazione spiacevole, certo, ma che non può diventare un pretesto per costruire una narrazione artefatta di caos e anarchia".