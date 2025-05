Basket e talento. Roberto Chiagic e Giulio Griccioli

Un bellissimo evento organizzato dall’Associazione Aria Nuova Montalcino e dall’Unione sportiva Montalcino calcio che ha visto protagonisti due grandissimi del basket internazionale, italiano e senese come Giulio Griccioli e Roberto Chiagic. L’evento è stato moderato da Matteo Cappelli, de La Nazione, ed è stato incentrato sulle carriere dei due ex Mens Sana, con momenti di riflessione sul movimento cestistico italiano e senese. L’incontro nei giardini Imperiali adiacenti alla Fortezza, vari i temi affrontati, dal basket allo sport in generale, con un parantesi significativa sulle squadre giovanili, un tema spesso dibattuto e che rimane sempre centrale nelle dinamiche delle varie federazioni. Un’altra parte importante dell’incontto ha riguardato le parentesi estere dei due protagonisti, quella da giocatore di Chiagic, all’Aek Atene, squadra che all’epoca rappresentava il massimo livello del campionato greco insieme a Panathinaikos e Olympiacos, e quella di Griccioli, come allenatore in Cina ai Benjing Ducks.

Gli argomenti toccati non si sono però fermati qui, infatti i protagonisti del dibattito hanno parlato anche del sistema basket italiano, che purtroppo sembra non risollevarsi, e della Nazionale, con cui tra l’altro Chiagic si è tolto moltissime soddisfazioni (un oro e un bronzo europei e soprattutto un Argento olimpico ad Atene 2004). Una bella serata di sport, organizzata dai giovani per i giovani, in una realtà in cui la cultura della pallacanestro non è molto forte, mentre quella calcistica è ormai radicata da anni. Ma la vicinanza alla tradizione del basket senese non fa che richiamare un certo seguito, soprattutto visto il calibro degli ospiti che hanno partecipato alla conferenza.