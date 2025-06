Trovato morto in camera. Nessuna violenza

La polizia scientifica è rimasta a lungo nella palazzina di via del Romitorio dove lunedì pomeriggio è stato ritrovato, ormai senza vita il 74enne Nevin Brown, studioso americano di fama che aveva da anni collaborazioni e contatti con la nostra città. Ma anche con la provincia, basta guardare il suo profilo facebook per trovarlo accanto al cartellone della mostra "Un Caravaggio a Montepulciano". Una foto scattata proprio nella cittadina del Poliziano che definiva "uno dei posti favoriti" nelle chat con gli amici. A cui aveva ribadito più volte che avrebbe voluto trascorrere gli ultimi anni della sua vita proprio a Siena, dove ormai da una quindicina di anni veniva regolarmente.

La polizia ha subito informato la procura del ritrovamento della salma dello studioso che era, si legge nel suo profilo, anche vice presidente presso The Foundation for intercultural exchange, oltre che senior fellow di Siena italian studies. Tante le pubblicazioni fatte negli anni.

L’allarme è scattato perché l’uomo non rispondeva al telefono, così è stata fatta la scoperta. Sarebbero stati esclusi a seguito della ricognizione segni di violenza o effrazione, per cui è probabile che lo studioso americano sia morto per cause naturali. La procura ha disposto la visita esterna sul cadavere da parte della medicina legale.

La.Valde.