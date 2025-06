"Via Dante, tante richieste di intervento rimaste senza risposta"

Oggetto di richieste mai ascoltate: questa, lamentano alcuni residenti, è la situazione di via Dante nel quartiere del Petriccio. Una via che riporta diverse problematiche a livello strutturale e di mantenimento del manto stradale, come segnala Antonio Vigni, che da anni chiede interventi alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute. "Ho fatto richiesta, prima con la giunta De Mossi, poi con l’attuale – afferma Vigni – ma la risposta è sempre stata negativa. Avevo proposto di mettere un dosso perché qui, nonostante le norme impongano il limite di 50 chilometri orari, auto e moto sfrecciano a velocità assurde e mettono a repentaglio la vita di chi passa per la strada"

Altre segnalazioni riguardano la manutenzione dei cassonetti per la raccolta rifiuti o lo stato dei marciapiedi, tra danni e piante che invadono l’area destinata ai pedoni. "Il problema aumenta – prosegue Vigni – perché tante macchine vengono parcheggiate sopra i marciapiedi, nonostante il divieto di sosta. Una mattina è venuta la municipale, dopo l’ennesima segnalazione, e ha fatto otto contravvenzioni".

Una delle soluzioni provate da alcuni residenti è stata quella di mandare un prospetto di come sarebbe venuta la realizzazione di un dosso artificiali. "Dopo una raccolta firme dei residenti – afferma Vigni – ho inviato all’amministrazione il progetto, ma mi è stato risposto che sarebbe venuto a costare troppo". Più semplice sarebbe, aggiunge, "quantomeno garantire la manutenzione anche lungo i marciapiedi. Alcune zone sono impraticabili anche solo per i rami degli alberi che arrivano sul ciglio della strada, basterebbe intervenire con tempestività".