Cresce la cooperativa Lindbergh: "Costruire comunità inclusive mettendo al centro la persona"

Un 2024 in cui sono stati centrati diversi obiettivi nella gestione economica e sociale della cooperativa, con un trend positivo che si conferma da un decennio. La cooperativa sociale Lindbergh festeggia i risultati raggiunti lo scorso anno, illustrati nella sala della sede spezzina di Avis durante la presentazione del bilancio economico e sociale. Entrambi approvati dai soci, hanno messo in evidenza il raggiungimento del fatturato di 4.600.000 euro, con un ulteriore aumento; un margine di utile più che raddoppiato rispetto al 2023; la crescita del personale, arrivato a 169 soci e dipendenti, l’aumento dei servizi e progetti che ha toccato il numero complessivo di 106; l’allargamento dell’area territoriale di intervento alla Lunigiana e alla provincia di Massa; l’ampliamento di ambiti di intervento. Ribaditi l’obiettivo delle azioni della cooperativa, "mettere la persona al centro di ogni intervento educativo" e la mission, "promuovere e favorire: il cambiamento sociale, la costruzione di comunità solidali ed inclusive, l’emancipazione delle persone da situazioni di fragilità o disagio, la cura educativa". Eletto all’unanimità il nuovo cda, che si allarga con Davide Landini, Giulia Micheloni e Isabella Pennè, a fianco del confermato presidente Ciro Picariello, Cinzia Aloisini e Ilaria Novello, in sella da sei anni. "Nonostante i risultati raggiunti – ha commentato Picariello – non pensiamo di poterci fermare. Al contrario riteniamo di dover definire ed attuare nuove strategie per il raggiungimento degli obiettivi strategici".

Lo scorso anno è stato caratterizzato da nuovi progetti: un rapporto diretto con l’agenzia regionale Arte per servizi di mediazione alloggiativa; creazione e gestione del centro affidi educativi del distretto 19; collaborazione gli istituti "Cardarelli" e "Cappellini" per progetti di mentoring contro la dispersione scolastica; un progetto di sperimentazione teatrale con pazienti della salute mentale con l’Asl5; sperimentazione della gestione dal punto di vista di accoglienza e supporto alle famiglie della spiaggia attrezzata per persone disabili per il comune di Fiumaretta. Oltre a questi progetti, la cooperativa si è aggiudicata i servizi di educativa scolastica e territoriale del Comune di Porto Venere, la gestione della ludoteca del Comune della Spezia e delestione centro socio-riabilitativo per persone disabili (entrambe in Ati con coop Cocea per la Fondazione Manlio CanepaComune di Lerici. Ciliegina sulla torta, il percorso formativo "Smart Lindbergh" per dipendenti (responsabili di zona, coordinatori ed educatori), come piano formativo monoaziendale finanziato dal fondo Fon.coop, che proseguirà anche nel 2025.

C.T.