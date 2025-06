Asad sorride: conti ok e benefit per i soci: "Continueremo a investire per la comunità"

Ancora un segno positivo nel bilancio della Cooperativa Sociale Asad. Durante l’assemblea, la presidente Liana Cicchi ha presentato il bilancio consuntivo 2024, evidenziando i risultati di un anno di impegno e dedizione, dove non sono mancate le difficoltà ma anche le opportunità che il consiglio di amministrazione ha saputo cogliere. "Asad - dichiara Cicchi - nel corso dell’esercizio 2024 ha lavorato per raggiungere gli obiettivi statutari, per garantire stabilità dell’occupazione e la sostenibilità economica e finanziaria delle proprie attività, ha continuato a perseguire la propria mission, lavorando per migliorare la qualità dei servizi offerti e per rispondere alle esigenze delle persone di cui si prende cura. La notizia più attesa della serata è stata senza dubbio il risultato finale, che ha registrato un utile importante. Questo risultato non solo rappresenta un segnale di salute economica per la cooperativa ma offre anche opportunità di sviluppo e crescita per i soci e per le comunità in cui opera".

Le sfide per il futuro: "Continueremo ad investire in progetti che possano portare benefici a tutta la comunità dando risposte ai tanti bisogni sempre più complessi delle persone, soprattutto quelle più fragili".