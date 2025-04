L’orrore nella notte. Violentò turista in strada. Arrestato dopo sei anni

È stato arrestato all’aeroporto di Bologna, appena rientrato dal suo Paese natale. Un’accoglienza che il 27enne di origine marocchina non si aspettava. Pensava di essersi lasciato quella brutta storia alle spalle. Di averla fatta franca, dopo circa sei anni di ’buio’. E invece no. I poliziotti all’aeroporto di Bologna lo attendevano al gate, e sono scattate le manette.

Il giovane è accusato di aver violentato una ragazza americana nel centro di Firenze. I fatti contestati risalgono al novembre del 2019, quando la vittima – una studentessa del 1999 – si trovava in città per motivi di studio. L’aggressione sarebbe avvenuta di notte, nei pressi di via del Moro.

Era stata la stessa vittima poi a dare l’allarme: la ragazza, che oggi ha 26 anni, fu poi portata al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova in stato di choc. Dalla denuncia rilasciata agli uomini di via Zara erano poi emersi particolari utili per identificare il presunto violentatore. Che tuttavia è riuscito a far perdere le sue tracce, facendo poi ritorno in Marocco. All’epoca furono acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.

L’uomo è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dalla squadra mobile di Firenze. Secondo quanto riferito dalla questura, nei confronti "del 27enne sono stati acquisiti gravi indizi di reità in relazione a una presunta violenza sessuale, consumata ai danni di una cittadina americana, portata in un luogo appartato per abusare di lei in orario notturno".

Dopo anni di indagini e ricerche, l’uomo è stato rintracciato appena atterrato in Italia. Gli agenti lo hanno bloccato e, dopo le formalità di rito, lo hanno trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano.

Pochi mesi fa, a novembre del 2024, un’altra ragazza di origine straniere ha denunciato di essere stata violentata. La 26enne sarebbe stata stuprata la notte di Halloween nel centro di Firenze, in un bed & breakfast. La vittima si è presentata all’alba del giorno dopo all’ospedale di Careggi in stato di choc, raccontando quanto accaduto. Secondo la ricostruzione della giovane, dopo aver trascorso la serata con delle amiche, avrebbe conosciuto un uomo in un locale nella zona di via de’ Neri, dietro piazza della Signoria.

Non è chiaro se i due abbiano passato tutta la serata insieme, alla fine però il presunto aggressore avrebbe convinto la 26enne a seguirlo in una struttura ricettiva, dove si sarebbe consumata la violenza, come la ragazza ha poi raccontato ai medici che l’hanno visitata all’ospedale. A Careggi è scattato il codice rosa, la procedura riservata alle persone vittime di violenza. Sul caso sta indagando la polizia.

P.M.