Giornata di storia e riflessioni. Incontro fra musica e medicina

’La musica Saturnia incontra Ippocrate’. E’ questo il titolo dell’evento in programma sabato nell’hotel ’Granduca’, a Grosseto. Organizzata da ’Eventi by Debora Ferretti’, la giornata prenderà il via alle 9.30 e andrà avanti fino alle 18 e avrà come relatori Riccardo Ducci (musicista, compositore e ricercatore), Maria De Fàtima Araùjo Nery (pedagogista e psicopedagoga) e Domenico Mastrangelo (ematologo, oncologo, farmacologo clinico e scrittore).

"Sin dall’antichità – dicono gli organizzatori – la musica era utilizzata per curare qualunque tipo di problema sia fisico che psichico. Gli Asclepiei che erano sparsi un po’ su tutto il Mediterraneo nell’antichità, ne sono prova. A Epidauro ad esempio, ci sono pervenute molte iscrizioni circa le misteriose guarigioni che avvenivano durante i rituali all’interno del Tholos e nell’Abaton, dopo le danze e l’ascolto di musiche eseguite a ritmi Saturni, da parte dei numerosissimi pellegrini che si sottoponevano a queste antiche sessioni fatte di poesia, danza, musica e teatralità. Nei secoli, nei millenni, tutto si è poi perduto nell’oblìo trasformandosi progressivamente in mito, favola. Oggi quei ritrovati canti alterni, quei ritmi Saturni, ritornano a noi grazie al progetto della Musica Saturnia realizzato dal musicista compositore e ricercatore Riccardo Ducci".

Sarà dunque un ’viaggio’ che intende condurre alla ricerca di un benessere psicofisico da raggiungere attraverso riflessioni e stimoli, parlando di musica, poesia, coscienza, storia antica, medicina, educazione e pedagogia.

Domenico Mastrangelo parlerà di prevenzione, di come il nostro organismo funziona e di come evitare le insidie che dall’esterno coinvolgono il nostro sistema immunitario. Interverrà poi la professoressa brasiliana Maria de Fatima Nery, direttrice di una delle istituzioni dove sono state applicate le funzioni del metodo della Musica Saturnia, mostrando i risultati concreti ottenuti mediante l’applicazione di questo progetto con le sue funzioni Saturnie. Ci sarà poi il concerto di canti e composizioni originali saturnie, eseguite al pianoforte dall’autore e ideatore dell’evento Riccardo Ducci.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 351 - 5011809.