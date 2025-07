Palio del Giglio: "Mancano gli equipaggi"

Mancano gli equipaggi, il Palio Marinaro dell’Isola del Giglio è a rischio. Si è tenuto, nella casa parrocchiale di Giglio Porto, l’incontro voluto e promosso dal Comitato Palio "ad interim", per mettere in luce i problemi che attanagliano il Palio marinaro isolano. L’assemblea ha visto la partecipazione solo e soltanto di alcuni esponenti della tifoseria del Rione Moletto, del Rione Chiesa, del Rione Saraceno e di soli quattro vogatori (malgrado la possibilità di partecipare alla discussione anche da remoto).

Al momento, quindi, il Palio gigliese si trova ad avere questa situazione: un equipaggio intero che però, per regolamento, non è inscrivibile alla partecipazione del prossimo Palio (in quanto composto da soli maggiorenni), un ’mezzo’ equipaggio (due maggiorenni e un minorenne in forse) e infine un terzo rione totalmente sprovvisto di equipaggio. Al momento, quindi, non sussistono le condizioni per far svolgere regolarmente la competizione che si tiene tradizionalmente il 10 agosto.

Per questo motivo il Comitato Palio, oltrepassando anche i suoi compiti istituzionali e allo scopo di aiutare a trovare una soluzione per permettere la composizione dei tre equipaggi, a norma di Regolamento (articolo 2), ha prorogato la data di presentazione ultima delle liste entro le 23.59 di martedì.

Contestualmente a quest’ultima situazione è stata anche presa in considerazione e valutata la possibilità che, alla scadenza della proroga, non vi siano gli equipaggi: se ciò si dovesse concretizzare potrebbe verificarsi la possibilità di far correre, il 10 agosto, i ragazzi che avrebbero fatto il Minipalio.