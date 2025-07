Parte l’Orbetello Piano Festival. Zavodsky nella Terrazza Guzman

Con un concerto al tramonto si alza il sipario sulla 14ma edizione dell’Orbetello Piano Festival. "Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di una manifestazione di così alto spessore culturale e artistico – sottolinea l’assessora Maddalena Ottali –. Negli anni la manifestazione è cresciuta tantissimo fino a diventare uno degli appuntamenti più importanti del nostro cartellone estivo. Ringrazio il maestro Giuliano Adorno per la competenza e la professionalità che mette a disposizione con grande generosità, la dottoressa Beatrice Pierasanti presidente dell’associazione Kaletra, senza il cui contributo niente di tutto questo sarebbe possibile".

Venerdì alle 19.45 la storica Terrazza Guzman, affacciata sulla laguna di Orbetello, si trasformerà in palcoscenico per accogliere il giovane e acclamato pianista slovacco Hubert Zavodsky che proporrà “A bordo laguna” con un programma di musiche di Bach, Mozart, Chopin, Scriabin e Suchoň.

Závodský, 22 anni, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di sei anni nelle scuola d’arte elementare di Stará Turá, in Slovacchia, sotto la guida di Andrea Borovská per poi continuare gli studi al Conservatorio della Chiesa di Bratislava, dove attualmente studia con Andrea Bálešová. Vincitore di molti premi e concorsi, tra i suoi successi figurano il primo premio assoluto al concorso pianistico di Orbetello, il primo premio assoluto e premio speciale al concorso per giovani pianisti Antonín Dvořák di Praga (categoria a quattro mani) e il primo premio al concorso per l’attività artistica degli studenti a Ružomberok.

L’Orbetello Piano Festival proseguirà poi con altri due concerti della terrazza: venerdì 18 luglio (inizio 19.45) Simone Librale sarà protagonista di ’Etudes - Chopin e Ligeti’ mentre domenica 20 luglio (inizio 19.45) il pianista ucraino Oleg Poliansky eseguirà il recital pianistico ’Contrasti e Visioni’ con musiche di van Beethoven, Franck, Debussy e Stravinsky. I biglietti hanno un costo di 15 euro (ridotto under 18, 8 euro). Il programma completo del festival è disponibile al link: www.orbetellopianofestival.it

Informazioni e prenotazioni al 389 2428801.