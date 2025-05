“Una tragica fatalità”. Cristian e l’incidente nel podere, schiacciato dalle macerie. Il sindaco: “Un ragazzo buono”

Cinigiano (Grosseto), 23 maggio 2025 – Una tragica fatalità che scuote la comunità di Cinigiano, in provincia di Grosseto. Cristian Barbagli, 41 anni, è morto dopo essere rimasto schiacciato da una grossa baracca in mattoni e cemento che gli è crollata addosso. L’uomo, in base alle prime informazioni, era alla guida del suo trattore nel podere di famiglia quando avrebbe colpito un pilastro della struttura facendola crollare. Il 41enne è stato travolto ed è deceduto sul colpo.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la Asl, i carabinieri. Purtroppo però per il 41enne non c’era più nulla da fare. In un primo momento era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso.

L’uomo viveva nel podere in campagna con la famiglia. Era molto legato alla sua terra e conosciuto nella comunità di Cinigiano. Il Comune gli ha dedicato infatti un lungo post su Facebook: “Addio a Cristian Barbagli. Classe 1984, è venuto a mancare a seguito di un tragico incidente. L’amministrazione comunale si unisce al dolore della famiglia e dell’intera comunità per la morte di Cristian Barbagli, prematuramente scomparso a causa di un incidente mentre stava lavorando nel suo podere nelle campagne di Cinigiano”.

"Sono notizie che ci colpiscono nel profondo – commenta il sindaco Luciano Monaci – lasciandoci sopraffatti dal dolore e da un’immensa tristezza. Notizie che nessuno vorrebbe mai ricevere. Se ne va un ragazzo buono, serio e gentile, che ho avuto il privilegio di veder crescere e maturare. La sua vita, spezzata troppo presto, lascia un vuoto incolmabile tra familiari e amici. A titolo personale, dell’amministrazione e di tutta la comunità cinigianese mi stringo al dolore della famiglia e porto le più sentite e sincere condoglianze. Che il ricordo di Cristian viva per sempre nei nostri cuori”.