La tragica morte di Alessandro. Una toccante testimonianza : "Hai portato via un pezzo di me"

Tre comunità si preparano a dire addio a un ragazzo di vent’anni che ha trovato la morte nella sua ultima alba, quella di domenica 25 maggio, ad Agliana, in via Carlo Marx, dove è avvenuto lo spaventoso scontro costato la vita ad Alessandro Trovatelli di Badia a Pacciana, grafico pubblicitario in un’azienda aglianese. E sarà ad Agliana, a cura della Misericordia di Agliana, che gli verrà tributato l’ultimo saluto. La famiglia decide in queste ore le modalità dei funerali. Loro desiderio, da quanto abbiamo appreso, è che la cerimonia sia intima e riservata.

Ma c’è un saluto toccante che arriva da un amico di Alessandro. Si chiama Daniele Gerges e ieri pomeriggio ci ha inviato questa lettera, che pubblichiamo integralmente.

"31 dicembre 2004, nasce un ragazzo di nome Alessandro Trovatelli, lui per me non era solo un conoscente o un amico qualunque, lui rappresentava la mia definizione di amicizia, un ragazzo disponibile, sempre pronto allo scherzo, a fare una risata, a starti vicino, faceva chilometri solo per vederti e per riuscire a strappare un sorriso a chiunque, era veramente una persona fantastica. Ebbene sì, sto parlando al passato, perchè domenica 25 maggio Alessandro, alle 4 del mattino, si schianta con un’altra macchina nei pressi di Agliana, nemmeno il tempo di aspettare l’ambulanza che Ale scappa e non ritorna più. Alessandro Trovatelli muore all’età di vent’anni senza nemmeno salutare per l’ultima volta i suoi genitori. E pensare che il giorno prima eravamo insieme a comprare degli stupidi pantaloncini abbinati, e il giorno dopo ho dovuto realizzare che Ale non c’era più era sparito per sempre. Ho voluto scrivere di Alessandro non solo perchè per me è stata una perdita importante, ma perché merita di essere conosciuto da chiunque, sperando che in molti leggano questo Capolavoro. Lui mi ha insegnato a non invidiare gli altri, ad ascoltare, l’essere sempre altruista, empatico, tutto ciò spiega il perchè Ale fosse amato e conosciuto da tutta Pistoia. Voglio concludere col dire che Alessandro è riuscito a farmi capire l’importanza di una amicizia facendomi distinguere da coloro che mi conoscono da coloro che mi compongono, ed è proprio per

questo che Ale, andando via, ha portato con sé un pezzo di me".

Come abbiamo riportato nella nostra edizione di ieri, c’è una persona indagata per omicidio stradale. E’ un pistoiese di 34 anni che era alla guida del suv che si è scontrato contro l’utilitaria di Alessandro. La Procura della Repubblica di Pistoia sta svolgendo accurate indagini su questa tragedia che ha visto coinvolta anche una terza vettura. Ricoverata a Careggi, in prognosi riservata c’è una ragazza di 21 anni, di Pistoia, che era in auto con Alessandro Trovatelli. Chiarire l’esatta dinamica di questo incidente è una priorità per gli inquirenti, che da domenica mattina sono impegnati in tutti gli accertamenti necessari. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

