Nuova sede del Consorzio. Sorgerà a Ponte de’ Gelli. Non sono necessari espropri

Prosegue l’iter per la realizzazione della nuova sede operativa del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdamo in località Ponte de’ Gelli, vicino al torrente Brana, tra via Selva e via Marx. Nell’ultimo consiglio comunale il sindaco Luca Benesperi ha presentato la proposta di variante al regolamento urbanistico per consentire l’insediamento, in quell’area del territorio aglianese, della nuova sede del Consorzio di bonifica Medio Valdarno, con uffici e mezzi.

"La variante – ha spiegato il sindaco – sarà sottoposta all’approvazione della Conferenza dei servizi, perché le norme tecniche di attuazione vigenti non prevedono questo tipo d’insediamento in quell’area. Attualmente è una zona agricola che, con la realizzazione della sede del Consorzio, in base al progetto sarà adibita in gran parte a cassa di laminazione delle acque. Non saranno necessari espropri perché l’area è già di proprietà del Consorzio di bonifica Medio Valdarno". Della Conferenza dei servizi (che si svolgerà in modalità digitale) faranno parte il Comune di Agliana (rappresentato dal primo cittadino Luca Benesperi), Genio civile, Regione Toscana, Ausl, Arpat, Publiacqua, Enel e Provincia di Pistoia. La realizzazione della nuova sede del Consorzio di bonifica Medio Valdarno ad Agliana è stata accolta favorevolmente dai consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, e il provvedimento è stato approvato con 15 voti favorevoli. Si è astenuto il consigliere di maggioranza Alfredo Fabrizio Nerozzi, che ha però chiarito: "Sono favorevole all’opera che potrà valorizzare il nostro territorio, la mia perplessità è sulla localizzazione". Il Consorzio di bonifica Medio Valdarno, aveva annunciato nel gennaio 2024 di avere individuato Agliana per l’ubicazione della nuova sede tecnico-operativa, presentando la proposta di realizzazione in conferenza stampa nella sala consiliare di Agliana. La sede sorgerà su un lotto di terreno identificato con procedura a evidenza pubblica, dove c’è un ex fabbricato industriale che dovrebbe essere demolito per ricostruire un nuovo edificio ecosostenibile. Un progetto, in base a quanto anticipato l’anno scorso, che terrà conto delle avanzate tecniche antisismiche, per consentire funzionalità anche in caso di calamità naturali. La sede di Agliana sarà baricentrica nell’area Pistoia-Prato e doterà di un presidio ben strutturato un territorio ad alta fragilità che necessita di vigilanza e manutenzioni.

Piera Salvi