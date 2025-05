Doganaccia Trail. Primo Trofeo. Ceccarelli

Torna domenica 8 giugno la quinta edizione del ‘Doganaccia Trail’, primo trofeo Marco Ceccarelli. Sono tre le distanze previste: si va dalla passeggiata di 7 chilometri (con iscrizione a 10 euro che comprende la passeggiata e il pasta party), alla 15 chilometri che presenta un dislivello positivo di 800 metri: l’iscrizione costa 22 euro (20 euro per i tesserati Uisp) e prevede oltre all’iscrizione alla gara anche il rilevamento cronometrico, il pasta party e il pacco gara. Per i ‘pro’ c’è anche il percorso da 27 chilometri, con 1.650 metri di dislivello positivo. In questo caso il costo è di 32 euro (30 per i tesserati Uisp). Obbligatorio, fanno sapere gli organizzatori, il certificato medico da presentare al ritiro del pettorale. Per i partecipanti è disponibile la funivia tra Cutigliano e la Doganaccia al costo di 5 euro andata e ritorno. Info e iscrizioni chiamando il 333.5392487 o [email protected]

Intanto sabato (31 maggio) taglio del nastro alla Doganaccia per ‘Il parco di Marco’: spazio tematico che si trova nella frazione a monte del paese di Cutigliano che porta il nome di Marco Ceccarelli, scomparso lo scorso autunno. L’appuntamento è alle 15 al rifugio La Grande Baita, mentre alle 15.30 sono previsti i saluti delle autorità e l’inaugurazione, a chiudere la cerimonia, alle 16.30, un buffet con i prodotti di filiera.

"Marco si è sempre adoperato per i progetti di comunità, ha sempre dato una spinta preziosa alle iniziative per il territorio – lo ricorda con affetto la presidente del Gal Marina Lauri – guardare avanti è quello che avrebbe voluto, era sempre aperto alle nuove iniziative che potessero portare beneficio alle comunità, penso che le parole scelte dal comitato per ricordarlo siano giuste e appropriate, ci manca molto la sua presenza".