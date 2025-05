Muore giovane docente, addio a Martina Cecchi. Il sindaco: ‘Comunità sconvolta’

Casola (Massa Carrara), 30 maggio 2025 – Ha lottato a lungo, come una leonessa. Senza darsi mai per vinta, sostenuta dall’infinito amore della sua famiglia e circondata dall’affetto di tutti quelli che le volevano bene.

Purtroppo, si è alla fine dovuta arrendere alla malattia, Martina Cecchi. Aveva solo 45 anni, dopo un ultimo ricovero è spirata all’ospedale San Luca di Lucca lasciando la comunità di Casola nello sconforto più profondo.

Originaria del borgo lunigianese, dove vive la mamma Mariagrazia, parrucchiera del paese, si era trasferita a Viareggio dove lavorava. Qui era infatti insegnante di scuola elementare e vi risiedeva insieme al compagno Vittorio e a un bellissimo bambino di nome Oreste, 9 anni.

Da anni combatteva con la malattia, nelle ultime settimane la sua situazione si era aggravata e si era reso necessario il ricovero nel nosocomio lucchese. Casola adesso si stringe attorno alla famiglia, primo cittadino in testa. “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze alla famiglia Cecchi per la prematura scomparsa della figlia Martina. Una notizia dolorosa che ha sconvolto tutta la comunità di Casola, che oggi piange insieme a voi – sono le parole del sindaco di Casola, Mattia Leonardi, affidate ai social in un post divenuto rapidamente virale – Che la terra ti sia lieve cara Martina, dona da lassù la forza per andare avanti a tutti i tuoi cari”.

I funerali di Martina Cecchi si svolgeranno domani mattina alle 11 nella chiesetta piccola di Casola, detta Del Carmine.