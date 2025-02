Trovati morti nella villetta, la tragica fine di Alberto e Tilde. “Una grossa ferita per la comunità”

Montignoso (Massa Carrara), 17 febbraio 2025 – Una comunità sconvolta. È quella di Montignoso che non riesce a comprendere come sia possibile una tragedia del genere. Una coppia conosciutissima, due persone – che come ha sottolineato anche il sindaco Gianni Lorenzetti – “hanno rappresentato un pezzo importante della comunità di Montignoso”. È la tarda mattina di lunedì 17 febbraio quando Alberto Maghelli, 85 anni, e la moglie Tilde Buffoni, 80 anni, vengono trovati morti nella loro villetta a Capanne, frazione di Montignoso. L’ipotesi più probabile su cui stanno indagando i carabinieri è quella dell’omicidio-suicidio. Dai riscontri la coppia sarebbe morta per due colpi sparati da una pistola. Il primo colpo sparato in direzione della donna, all’altezza della testa. Subito dopo l’uomo avrebbe puntato l’arma contro sé stesso per farla finita.

La villetta dove sono stati trovati morti Alberto Maghelli e Tilde Buffoni (Foto Nizza)

Sul posto, ricevuta la notizia, è immediatamente accorso anche il sindaco Lorenzetti che da anni conosceva la coppia, come la conosceva gran parte di Montignoso.

Alberto Maghelli era in pensione, è stato per una vita professore di tecnica alle scuole medie. “Ha insegnato a generazioni intere – ricorda il sindaco –, è stato un uomo molto presente per la comunità. Era tra i promotori delle feste e tradizioni cittadine, come la Pefana di Montignoso, il Carnevale. Scriveva libri sul paese, la storia del paese. Ero rimasto in contatto con Alberto – fa sapere ancora il primo cittadino – perché ne aveva scritto un altro, lo abbiamo fatto stampare e poco tempo fa ci era stato consegnato. Ci siamo sentiti una decina di giorni fa per capire quando organizzare la presentazione. Ho deciso che la faremo lo stesso, in sua memoria. Era un uomo veramente unico nel suo genere, di grandissima ironia”.

Tilde Buffoni, anche lei in pensione, ha lavorato per tantissimi anni nella sanità, in particolare come infermiera all’ospedale del Cuore di Massa. “Una tragedia – commenta ancora il sindaco –, due persone straordinarie, una ferita grossissima per la nostra comunità”.

I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto. L’ipotesi più probabile è quella dell’omicidio-suicidio. Il sindaco Lorenzetti ricorda che la coppia “aveva una serie di patologie. Non sappiamo se abbiano lasciato scritto qualcosa, per un gesto che al momento appare incomprensibile”.

9 foto Montignoso, la villetta dove sono stati trovati morti moglie e marito (Foto Nizza)

Straziante la scena che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti con l’automedica nord di Querceta e un’ambulanza della Croce Rossa di Massa. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Alberto e Tilde. La coppia lascia figli e nipoti.

Per la coppia di anziani trovata senza vita in casa questa mattina a Montignoso (Massa Carrara), dai primi riscontri sembrerebbe che marito e moglie, ultraottantenni, siano morti per due colpi sparati da una pistola. Il primo colpo l'avrebbe sparato l'uomo

in direzione della moglie, all'altezza della testa. Subito dopo

l'uomo avrebbe puntato l'arma contro di sé per farla finita.

Dalle prime ricostruzioni non sembrano esserci segni di

effrazione a porte o finestre della casa della coppia. Non sono

ancora chiare le dinamiche che hanno portato alla tragedia.

Stando a quanto appreso, sarebbe stato un fratello dell'uomo

deceduto a rinvenire i due corpi, distesi in camera da letto.

Sul caso stanno indagando i carabinieri. (