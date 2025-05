Un meraviglioso viaggio insieme ai "gemelli" di Asnieres Sur Oise

Un gemellaggio inossidabile quello celebrato tra Cutigliano e Asnieres Sur Oise. Una delegazione di ventotto persone guidata dal consigliere comunale delegato ai gemellaggi Maurizio Petrucci e dal vicepresidente dell’Associazione Gemellaggio Graziano Nesti, si è recata ad Asnières sur Oise dal 14 al 19 maggio per celebrare il 35° anniversario e rinnovare il patto siglato nel 1990, dagli allora sindaci Massimo Braccesi e Paul Lassus. "Innumerevoli sono stati in questi anni gli scambi – scrive il Comune – che hanno reso sempre più forte questo legame fra i ragazzi, fra le scuole, con gli scambi sportivi, culturali, enogastronomici, musicali, turistici. Anche questa volta l’accoglienza è stata straordinaria nelle varie famiglie. E’ stato proiettato un video con tutte le iniziative nei 35 anni. Una bellissima mostra è stata allestita con tutti gli omaggi che il nostro Comune ha donato. Una visita di grande spessore è stata effettuata all’assemblea nazionale francese a Parigi, guidata dalla deputata della Val d’Oise Hayda Hadizadeh, che oltre a illustrare il palazzo ha fatto assistere a una seduta parlamentare. Nel nutrito programma sono state contemplate le visite al museo di Van Gogh, al museo dell’assenzio, al museo sulla prima guerra mondiale, all’Abbazia di Royamont". Tra le numerose attività che hanno segnato la permanenza della delegazione è stato inaugurato un tratto del cammino di Santiago di Compostela che transita all’interno della Mairie. Sono stati allestiti spettacoli musicali dei bambini delle scuole, del loro coro, di un gruppo jazz, uno spettacolo di danza e uno di ballo Western. "Una esibizione di grande successo – prosegue la nota – è stata quella del nostro gruppo musicale con la fisarmonica di Pierangelo e fra le altre, la voce di Ugo. Siamo stati accolti dal sindaco Eric Therry, dal presidente del comitato di gemellaggio Philippe Renard, dalla vicepresidente Marielle Brochard, dalla giunta e dal consiglio, dal comitato di gemellaggio e da moltissimi cittadini. Infine il nostro comitato ha omaggiato Asnieres con una riproduzione in scala di una cabina della funivia, simbolo di Cutigliano, realizzata dall’artista del legno Roberto Ceccarelli.

Andrea Nannini