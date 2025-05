Il miraggio della casa per le vacanze: "Il mercato per l’estate è saturo"

In Montagna cresce la richiesta di case vacanze per l’estate, ma gli operatori fanno sapere che il mercato è saturo e la Confcommercio, attraverso l’indagine svolta tra le varie attività associate, ribadisce che a questo punto servono nuove strutture perchè non si riesce più a far fronte alla domanda. Dunque il mercato delle case vacanze sulla Montagna pistoiese, in vista della prossima estate, è saturo. Lo dichiarano gli operatori immobiliari associati a Confcommercio, sentiti sul tema dall’Associazione. A fronte di una domanda che cresce, la carenza di strutture – tanto di case, quanto di stanze d’albergo – pesa notevolmente sulle possibilità di espansione del settore, nonché sui benefici connessi per il territorio. Lo rivelano, appunto, i proprietari delle agenzie.

"Non c’è praticamente disponibilità di case – osserva Pietro Ioverno, dell’omonima agenzia – ed è davvero frustrante. Alcuni affitti tendono a essere rinnovati anno dopo anno e sono bloccati. In altri casi, i proprietari non danno disponibilità. Anche provando a spostare la richiesta sugli alberghi non va molto meglio: le strutture sono già al limite. Negli ultimi tempi è nato qualche B&B, ma non è sufficiente. La situazione è quella di un mercato in forte espansione, che non può essere sfruttato. Servono nuove strutture".

"Anche noi constatiamo un aumento delle richieste di prenotazione quest’anno – rivela Letizia Zanotti, dell’agenzia La Dogana – e per l’80% si tratta di famiglie. Il periodo è sempre quello che va da giugno a settembre, di sicuro il mercato è molto vivace".

Parzialmente diversa l’indicazione che arriva da Loretta Innocenti, dell’agenzia Lo Scoiattolo: "Ci aspettiamo un picco di richieste quando scoppierà il caldo, ma intanto i turisti estivi hanno già programmato per tempo le loro vacanze, e gli affezionati riconfermano la casa anno dopo anno".

"La fotografia di una situazione – commenta Confcommercio – che se da un lato conferma il grande appeal estivo esercitato dalla Montagna, con il riparo che fornisce dal caldo, i percorsi nel verde, il turismo slow, dall’altro certifica come la crescita del territorio sia bloccata dalla mancanza di strutture ricettive. Non riuscire a rispondere a una domanda crescente comprime la competitività: servono nuovi investimenti".

A.N.