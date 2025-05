Fedeltà alla Repubblica. Il giuramento dei vice prefetti

PISTOIA

Hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, nelle mani del Prefetto Licia Donatella Messina, i due neo viceprefetti aggiunti da poco in servizio alla prefettura di Pistoia. Si tratta dei viceprefetti aggiunti Raissa Cipriani e Giulio Morandini, assegnati alla prefettura di Pistoia dopo la conclusione del VII corso di formazione iniziale per l’accesso alla carriera prefettizia, in quanto vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami bandito nel 2019. Dopo un periodo di formazione iniziale per la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e il tirocinio svolto begli uffici centrali del Ministero dell’Interno, il percorso dei nuovi dirigenti si è completato con un periodo di tirocinio operativo che entrambi hanno svolto in prefettura a Pistoia. E ora hanno compiti e ruoli ben definiti e di grande prestigio che richiedono l’utilizzo delle competenze acquisite finora e tanto impegno. La passione e il senso di abnegazione hanno già dimostrato che non manca, ora non resta che lavorare senza tregua per la provincia e i cittadini.

A Raissa Cipriani è stato attribuito l’incarico di Dirigente dell’Area III “Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio” con competenze, tra le altre, in materia di difesa in giudizio dell’Amministrazione e sanzioni amministrative.

A Giulio Morandini sono stati attribuiti gli incarichi di Capo di Gabinetto (con competenza anche in materia di Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico) e di Dirigente dell’Area IV “Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione”, con competenze, tra le altre, in materia di cittadinanza, persone giuridiche, enti di culto e nucleo operativo tossicodipendenze.

La cerimonia si è svolta alla presenza del viceprefetto vicario, Roberto Caiati, e del questore Marco Dalpiaz, intervenuti quali testimoni. Il Prefetto Messina ha formulato ai nuovi colleghi i migliori auguri per un futuro professionale al servizio delle Istituzioni e dei cittadini.