Sacchi neri. Nuovo allarme di Legambiente

Ancora il problema dei rifiuti e dei sacchi neri abbandonati sul territorio di Quarrata: a denunciare questo grave abuso è Daniele Manetti presidente di Legambiente Quarrata, che ha scovato una discarica in via Campriana. "In questi giorni abbiamo visto aumentare i rifiuti in questa parte di strada, poco frequentata e in mezzo al verde. Ci sono numerosi sacchi neri di materiali derivanti da Smaltimenti illegali, ma anche organici, e poi roba abbandonata di vario genere – ha raccontato Manetti –. E’ urgente tornare a riunirsi con l’amministrazione comunale e con i responsabili di Alia, perché da un lato bisogna ripulire, dall’altro scoprire gli autori di questi misfatti che, lo voglio ricordare, sono reati punibili legalmente". Una piaga che sembra inarrestabile, a Quarrata come in altri comuni della Piana. Solo una ventina di giorni fa, sono entrati in azione anche sul territorio quarratino gli ispettori ambientali di Alia Multiutility, con il compito di vigilare, fare controlli e dare consigli. Ma, come aveva dichiarato anche lo stesso Manetti durante la presentazione del progetto: "Occorrerebbe fare indagini minuziose, anche con l’aiuto di videocamere piazzate strategicamente nei punti dove più frequentemente avvengono questi abbandoni illeciti. Noi siamo sempre disponibili a collaborare con gli ispettori di Alia, ma ricordo – conclude il presidente di Legambiente Quarrata – che per i rifiuti tossici occorrono operai altamente specializzati. Quindi noi possiamo solo segnalarli, ma poi non possiamo, per motivi di sicurezza e di igiene, farne la raccolta".

D.G.