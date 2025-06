Marina di Grosseto e Principina. Sarà un’altra estate ’spettacolare’

Tanti eventi a Marina di Grosseto e Principina a mare. E’ stato presentato il cartellone degli eventi estivi da ora a metà settembre promosso dal Comune e dalla Proloco delle due località balneari, presieduta da Loretta Teresini.

"Questo cartello ricco di eventi per le due frazioni balneari – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è frutto di una collaborazione consolidata, che continua a produrre risultati significativi. L’Amministrazione si impegna quotidianamente per rendere Grosseto una mèta turistica sempre più bella e accogliente. Questo programma ne è un esempio concreto con un calendario appuntamenti variegato e coinvolgente".

Il primo evento è sabato con lo Yoga Day dalle 8 alle 23 al Forte San Rocco, giornata istituita dall’Onu sotto l’alto patrocinio dell’ambasciata dell’India. Alle 19.30 si terrà la lezione collettiva. Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione, scrivendo a [email protected].

"Esprimo grande soddisfazione per la presenza dello Yoga Day nel programma – commenta l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano –. Un’iniziativa orientata al benessere psicofisico della persona e importante anche per la sua valenza inclusiva, coinvolgendo un ampio gruppo di persone".

Tra gli eventi spiccano domenica 29 giugno alle 21.30 il Music and Fire a Marina e Principina, sabato 12 luglio alle 21 a Principina a mare ’In piazza coi giochi di una volta. Caccia al tesoro’ con Croce rossa, Bandus, Avis, Abio e la parrocchia di Marina; sabato 19 alle 19 a Principina a mare la ’Notte vintage’ con il raduno delle fiat 500 e Vespe d’epoca.

Torna anche la rassegna ’San Rocco Festival’ ed il 23 luglio alle 21.30 a Marina C’è Antonio Rezza. Il 25 luglio ci sarà la ’Red night’ in centro a Marina con le attività e dimostrazioni di Croce rossa e Avis. Il 4 agosto a Marina ritorna la ’Notte vintage’. Il 13 a Marina ci sarà Sergio Sgrilli alle 21.30 per il ’San Rocco Festival’ ed il 14 alle 18.30 Sara Donzelli. Il 16 agosto fuochi d’artificio a Marina per i festeggiamenti di San Rocco. Il 20 agosto alle 21.30 in via delle Meduse a Principina ci sarà Max Galligani. L’11 luglio ci sarà la ’Notte delle lanterne’ a lume di candela per la rassegna ’Estate clean’, ed il 25 luglio ci sarà la giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento.

Maria Vittoria Gaviano