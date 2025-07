Incendio lungo la ferrovia. Interrogazione alla Camera

PONTEDERA"Quanto accaduto lunedì lungo la linea ferroviaria Pisa–Firenze è l’ennesima prova del disastroso stato in cui versa il trasporto ferroviario italiano sotto la gestione del ministro Salvini". Lo dichiarano i deputati del Pd Marco Simiani e Andrea Casu che presenteranno una interrogazione parlamentare. "Guasti tecnici, incendi, mancanza di manutenzione e una gestione dell’emergenza semplicemente inadeguata – attaccano Simiani e Casu – in riferimento al grave episodio che ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria all’altezza di Pontedera a partire dalle 16,10, con la cancellazione di tutti i treni in transito sulla linea. Ma il vero caos è iniziato quando i passeggeri, evacuati dai treni, si sono ritrovati senza adeguata assistenza. A Pisa, oltre mille persone, tra cui famiglie, turisti e stranieri, sono state abbandonate nel piazzale della stazione, con un sacchetto contenente due biscotti e una bottiglietta d’acqua come unica forma di supporto. Alle 20,30, più di quattro ore dopo l’incendio, non era ancora stato predisposto un numero adeguato di pullman sostitutivi, lasciando le persone sotto il sole, confuse, senza informazioni, con appena tre operatori presenti, sovrastati dalla folla". "I guasti possono sempre accadere, ma non è accettabile che migliaia di persone vengano lasciate sole per ore, senza soccorso e senza informazioni – concludono i due deputati Dem – È inaccettabile che tutto questo accada con temperature torride, mettendo a rischio la salute dei viaggiatori e del personale. Salvini ha trasformato il ministero dei trasporti in un palcoscenico elettorale. Serve una svolta immediata nella gestione delle infrastrutture e dell’assistenza".