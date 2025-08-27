Furti su diverse auto. Incubo alla Borra

PONTEDERANotte di ladri. Notte di auto aperte, derubate e messe sottosopra a La Borra, frazione a metà strada tra Pontedera e Ponsacco, nel comune di Pontedera. Sul gruppo social del paese è un "rosario" di segnalazioni, furti, denunce e imprecazioni per l’azione dei malviventi che hanno colpito nelle scorse notti. "Ho lasciato la mia macchina sabato mattina in via dei Ciliegi – scrive una abitante della frazione di Pontedera – L’ho ripresa oggi, lunedì, alle 19 e questo è il regalo che ho trovato".

La donna posta la foto dell’interno della macchina, secondo lei aperta con una carta di credito o, comunque, una tessera magnetica. "Ho trovato la carta di credito accanto alla macchina e la porterò ai carabinieri insieme alla denuncia che presenterò", spiega ancora la proprietaria della macchina svaligiata dai malviventi. Che non hanno trovato oggetti di valore o soldi, ma hanno buttato all’aria tutto l’abitacolo, svuotato cassetti e intercapedini. "Stanotte hanno girato tutto il paese – aggiunge un altro sempre sulla pagina social della Borra – Tra via del Crocicchio e piazza del Crocicchio hanno aperto quattro macchine. Abbiamo avvertito i carabinieri e la polizia municipale".

Nei mesi scorsi ci sono state, sempre nella zona di Pontedera, altre ondate di furti su auto e furgoni parcheggiati in strade e piazze pubbliche. Ed era già emersa anche la particolarità che gli sportelli dei veicoli venivano aperti con le tessere magnetiche tipo bancomat, carte di credito o di altro tipo. Un sistema noto anche a livello nazionale e conosciuto dalle forze dell’ordine. Come sempre, in questi casi è fondamentale denunciare i furti alle forze dell’ordine e non fermarsi a segnalarli sui social. La polizia locale, interpellata, ieri non ha ricevuto denunce e segnalazioni relative ai furti sulle auto a La Borra.