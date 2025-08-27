Palestra di via dello Stadio. Danni da ladri e vandali

CASTELFRANCO"Non è possibile, in un mese le nostre strutture sportive hanno subìto danneggiamenti e furti in ben due occasioni. Questa situazione deve essere fermata, così si buttano via soldi dei contribuenti senza pensare al disservizio che ne può derivare per le società che utilizzano gli impianti del Comune. Per questo ho subito fatto denuncia". Sono le parole del sindaco di Castelfranco, Fabio Mini. E’ lui a rendere noto l’ennesimo furto e atto vandalico agli impianti sportivi comunali. Questa volta è stata danneggiata la palestra geodetica di via dello Stadio con un taglio di trenta centimetri praticato con un coltello. I ladri, però, non sarebbero riusciti a entrare nella struttura dal taglio, ma avrebbero sollevato la copertura dalla base. E una volta dentro hanno portato via vari attrezzi per l’attività fisica, manubri, pesi e altri oggetti.

