Vandali al parco Puccini. Rotti i tabelloni. Una bici sul canestro

Tabelloni rotti, una vecchia bicicletta lanciata sopra a uno dei canestri. Si presentava così ieri mattina il campetto da basket del Parco Puccini, uno degli spazi più frequentati in città dagli amanti della palla a spicchi. Nella notte fra martedì e mercoledì, ecco il grave atto vandalico. I colpevoli, dopo aver danneggiato entrambi i tabelloni alle estremità, hanno scaraventato una bici sopra uno dei canestri, per poi fare altrettanto con una ruota sopra l’altro ferro, rendendo di fatto impossibile l’uso del playground.

Playground che, come quello da calcio a cinque, è stato riqualificato nel 2022 (lavori conclusi a maggio, che avevano previsto due nuovi canestri, una nuova pavimentazione, una nuova recinzione e la realizzazione di uno spazio di socializzazione). Adesso per riparare i tabelloni e far sì che il campetto sia di nuovo usufruibile sarà necessario un intervento. Nel frattempo, appresa la notizia, i tanti amatori soliti giocare al Parco Puccini hanno fatto sentire la loro voce, pretendendo maggiori controlli e punizioni severe nei confronti dei colpevoli. Del resto, non è la prima volta - e sicuramente non l’ultima - che uno dei (pochi) playground presenti in città subisce un atto vandalico. Spesso infatti anche gli altri campetti pistoiesi hanno subito trattamenti simili. Nel 2020, ad esempio, toccò a quello di viale Arcadia, con la targa dedicata alla memoria di Matteo Bertolazzi a essere brutalmente danneggiata da ignoti.

Tornando al Parco Puccini, c’è da registrare - oltre all’atto vandalico - anche la segnalazione da parte di alcuni cittadini riguardante le cattive condizioni dell’area, fra cestini stracolmi di rifiuti, panchine rotte e antigieniche, piante tagliate ma abbandonate lì da mesi. Un quadro, insomma, non proprio incoraggiante.

Francesco Bocchini