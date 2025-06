Palazzetto sfregiato. Sassi sui vetri

Dire che ci sono rimasti male, è dire poco. Per chi da oltre quarant’anni pratica sport per il gusto di praticarlo, l’UPV Buggiano di patron Leandro Landi, facendo un’opera sociale oltreché sportiva, il dispiacere nell’osservare "danni da noia", vogliamo definirli così anche se in realtà sono veri e propri atti vandalici, è enorme: fa morire un pezzettino del proprio cuore. È stato amaro, amarissimo il risveglio di dirigenti, allenatori, giocatrici e collaboratori della società valdinievolina: vedere il "proprio" palazzetto dello sport (di proprietà comunale, ma gestito da anni) danneggiato ha fatto male al cuore.

Il fatto è accaduto la notte tra lunedì e martedì: qualcuno ha tirato sassate ai vetri delle porte di ingresso, spaccandoli. Così, il sodalizio ha pubblicato un post che fa riflettere sui propri canali social. "Purtroppo nel mondo esistono due categorie di persone. Le prime sono quelle che con l’impegno e la buona volontà oltre all’amore verso l’UPV Buggiano si sono impegnate a migliorare il nostro palazzetto, tingendo le nostre tribune volontariamente, come hanno fatto i nostri amici Tommaso e Nicola, che ringraziamo con tutto il cuore. Tutto questo per permettere ai tanti tifosi di trovare nella prossima stagione un Pala Spadoni ancora più bello. Le seconde purtroppo sono quelle che durante le serate d’estate non sanno cosa fare e pensano di fare qualche danno allo stesso palazzetto, rompendo con dei sassi le vetrate di alcune porte senza un motivo, soltanto con il gusto di arrecare danno. Per questo possiamo sperare che l’amministrazione comunale riesca ad attuare ciò che si era ripromessa ovvero una videosorveglianza esterna". Sarebbe bello vedere i responsabili all’opera per porre rimedio ai danni fatti.

Gianluca Barni