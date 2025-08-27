“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
"L'arma" del cinema
ILENIA PISTOLESI
"Discarica di Bulera, non è la scelta migliore per il territorio"

POMARANCE La discarica di Bulera, situata in un’area suggestiva e a forte vocazione turistica, si trova al centro di un dibattito...

Si rinnova la battaglia politica sulla discarica di Bulera sul suo eventuale ampliamento (foto d’archivio di una discarica)

POMARANCELa discarica di Bulera, situata in un’area suggestiva e a forte vocazione turistica, si trova al centro di un dibattito politico che vede contrapposti consiglieri provinciali e comunali a un’ipotesi di ampliamento. È quanto emerge da una nota congiunta di Roberto Sbragia, consigliere provinciale di Forza Italia, e Leonardo Fedeli, capogruppo di "Patto Comune" a Pomarance, che si oppongono fermamente alla modifica del protocollo d’intesa che consentirebbe alla discarica di ricevere rifiuti speciali e pericolosi da tutta Italia.

"Al di là della tipologia del materiale che potrebbe essere conferito in caso della modifica al protocollo d’intesa, non crediamo che il consentire nuovi e diversi apporti, sia la scelta politica migliore per il territorio e la comunità locale - scrivono Sbragia e Fedeli - Investiamo di più nel settore del turismo, nei collegamenti infrastrutturali per rendere più vicina la bellezza delle colline alle comunità e alle città e far sì che si ingegneri uno sviluppo sostenibile che verrebbe probabilmente compromesso da ipotesi, a cui siamo completamente contrari, di ampliamento di discariche che poco o niente danno alle comunità locali. Senza mai dimenticare della geotermia".

I due esponenti politici sottolineano come la decisione non offra alcun beneficio economico o occupazionale per la zona. Sbragia e Fedeli ribadiscono la necessità che la discarica segua gli accordi di chiusura già stabiliti, senza ulteriori modifiche temporali o di tipologia di materiale conferibile. Per questo, annunciano la presentazione di due mozioni che verranno discusse nel prossimo consiglio provinciale di Pisa e nel consiglio comunale di Pomarance, al fine di sensibilizzare la comunità politica sulla problematica ambientale e infrastrutturale legata alla discarica. I consiglieri si impegnano inoltre a tenere aggiornata la cittadinanza sugli sviluppi della questione.

© Riproduzione riservata

