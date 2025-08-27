Incarico in ospedale. Zero candidati

VOLTERRAIn merito ai recenti bandi pubblicati dall’Asl Toscana nord ovest per alcuni incarichi di responsabilità nella zona Alta Valdicecina e Valdera, l’azienda sanitaria rende noto che non sono state presentate domande per l’avviso dello scorso 29 luglio, con scadenza 19 agosto, per responsabile della direzione sanitaria dell’ospedale di Volterra. L’Asl, confermando la volontà di mantenere e qualificare tutte le attività sanitarie presenti, comunica che questo ruolo verrà affidato a un professionista dell’ospedale di Pontedera, in grado di continuare a garantire un coordinamento adeguato dei servizi offerti dal "Santa Maria Maddalena", in attesa di pubblicare un nuovo bando per l’incarico di responsabile dell’ospedale volterrano. Sono invece state presentate alcune domande per altri due bandi pubblicati sempre lo scorso 29 luglio, legati a funzioni che permetteranno di consolidare in questi territori il servizio di nefrologia e dialisi. Si tratta degli avvisi per la responsabilità dell’unità operativa semplice di dialisi di Volterra, interna all’unità complessa medicina e dialisi di Volterra, e dell’unità operativa semplice di nefrologia e dialisi di Pontedera. Nei prossimi giorni verranno dunque individuati i responsabili dei due servizi. "Tutte queste azioni sono inserite in uno specifico piano che l’azienda Asl Toscana nord ovest sta portando avanti da alcuni mesi per Volterra e, più in generale, per tutta la zona Alta Valdicecina e Valdera, con l’obiettivo di garantire attività ospedaliere e territoriali adeguate alle esigenze dei cittadini - si legge in una nota - In questo percorso la direzione aziendale è supportata dalla Regione Toscana".