Cimitero, taglio del nastro: "Ma i lavori proseguono"

Si è tenuta ieri mattina l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione e ampliamento del cimitero della frazione di Pomaia, che hanno visto un impegno di spesa da parte delle casse comunali pari a 82 mila euro. Alla cerimonia erano presenti la sindaca di Santa Luce Giamila Carli, il vicesindaco Patrizio Loprete, l’ufficio tecnico e gli operai comunali, le ditte che hanno eseguito i lavori, il progettista e il parroco di Pomaia e Pastina, don Vincent, che ha benedetto la nuova area del camposanto, e alcuni cittadini.

"Il cimitero – ha sottolineato la sindaca – è un luogo simbolico in cui elaborare il dolore per una perdita ma anche luogo di memorie collettive in cui lo stesso dolore diventa condivisione e conforto. Per questo è fondamentale porre attenzione a un luogo così carico di significati per le persone e che deve essere un luogo di cura e decoro. I lavori ai cimiteri comunali proseguiranno: è in fase di affidamento un cantiere di 15 mila euro al camposanto di Pieve e l’impegno proseguirà con una programmazione futura per interventi nelle strutture cimiteriali di Santa Luce e Pastina". I lavori hanno previsto l’eliminazione di una vecchia scala con problemi di infiltrazioni e l’utilizzo dell’area di risulta con un intervento di realizzazione di nuovi loculi per garantire un ampliamento importante dell’area cimiteriale, per 72 mila euro.

Inoltre è stata ampliata la zona destinata a campo comune con la riqualificazione della parte esistente del cimitero e la realizzazione di un piccolo altare per le celebrazioni religiose, per 10 mila euro. La sindaca ringrazia la giunta comunale, la ditta Giannetti Luca, la progettista ingegner Simona Ricci, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Fabio Carmignani, l’architetto Luca Pozzi, gli operai comunali e i forestali, la ditta Garden Poggio Fiorito, la ditta Poli Impianti Elettrici e il collaudatore, ingegner Fusco Pellegrini.