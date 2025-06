Furto nel cimitero della Rotta: "Serve più sicurezza e telecamere"

"Mi sono allontanata di pochi passi, per buttare dei fiori secchi in un bidone e la mia borsa in un attimo è sparita". C’è amarezza e delusione nelle parole di L.L., che qualche giorno fa è stata vittima di un furto della borsa personale nel cimitero de La Rotta. "Sabato mattina, attorno a mezzogiorno, sono andata al cimitero – racconta – ho appoggiato la borsa su un piccolo davanzale e mi sono messa a sistemare i fiori. Mi sono allontanata di 20-30 passi per buttare i fiori secchi e d’improvviso la borsa non c’era più, sparita".

"Ho provato a correre verso l’uscita – aggiunge ancora la signora – ma non c’era già più nessuno, il ladro o i ladri si sono volatilizzati".

Purtroppo non è la prima volta che accadono scene simili, spesso i furti avvengono nelle auto, in questo caso proprio all’interno del camposanto. "A parte dei soldi – dice rattristata la signora – nella borsa avevo delle foto di mio marito, dei ricordi. Non si può essere più tranquilli e sicuri neppure al cimitero, in un luogo sacro. Ormai bisogna vivere nel terrore, c’è da avere sempre paura. Era stata vittima di un furto simile anche la fioraia che viene il sabato mattina con il suo camioncino. Non si può più andare avanti così".

Tema della sicurezza che torna alla ribalta tra la rabbia dei cittadini e la richiesta di nuove misure di tutela. "Ho visto che l’amministrazione comunale è pronta ad installare nuove telecamere di videosorveglianza in città – è questa la proposta della signora derubata – ed allora che ne mettano una anche in questo cimitero, non è più accettabile vivere così nell’insicurezza più totale, anche in un luogo come questo".

l.b.