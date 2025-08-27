Teatro, tre serate di pura utopia. Monologhi, canzoni e viaggi

PONTEDERATriplo appuntamento questa settimana in provincia di Pisa per il festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto". Con lo slogan "Solo l’ironia salverà il mondo", il festival di Guascone Teatro festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana fino al prossimo 25 ottobre.

Ecco il programma: stasera alle 21,30 al parco termale di Uliveto, Vicopisano, va in scena God save the sex di e con Stefano Santomauro. Monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema del sesso nella tipica cifra comica di Stefano Santomauro: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà. Collaborazione ai testi Daniela Morozzi. Consulenza Scientifica Dott. Giovanna Panichi. Spettacolo Selezionato al Torino Fringe Festival 2024. Alle 20 cena al "Badalì club" (gran buffet a bordo piscina) a 22 euro.

Domani, giovedì 28 agosto alle 21,30 a Collemontanino, Casciana Terme, è in programma Blu dipinto di e con Andrea Kaemmerle, Giulia Pratelli (chitarra e voce) e Luca Guidi (chitarra e voce). Uno spettacolo teatral-musicale dedicato a Domenico Modugno cosi come al celebre quadro di Marc Chagall ed ai voli pindarici di ogni tempo. Alle 20 cena alla pizzeria "Da Giorgia" (antipasto, primo, secondo e bevande a 23 euro.

Sabato 30 agosto 2025 alle 21,30 nella piazzetta della Chiesa a Montecastello, Pontedera, è in scaletta ‘Mare giallo’. Di e con Marta Paganelli e con Pietro Borsò (musica dal vivo). La storia di un viaggio in un mondo così lontano eppure così vicino a noi, quello del popolo Saharawi, raccontata dal punto di vista di chi lo scopre per la prima volta. Alle 20 cena in luogo a 20. Info e prenotazione 3280625881 – 3203667354.

Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. I famosissimi cantuccini sono della pasticceria artigianale Masoni di Vicopisano: il sapere gustoso di una famiglia che da generazioni produce piaceri con grande intensità.