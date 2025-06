Teatro comico nelle frazioni. Altre serate

Ancora eventi sotto le stelle. Domani sera alle 21,30 al Circolo Arci di Isola, è la volta di "Risata a due", con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda, un nuovo lavoro del Teatrino dei Fondi e un altro appuntamento del teatro itinerante nelle frazioni. I due attori salgono sul palco per una serata all’insegna delle risate e del sorriso, con uno spettacolo dedicato ai duetti comici, per rendere omaggio alla storia delle memorabili coppie, consacrate nel cinema, nel teatro e nella letteratura nel secolo scorso. I due attori tratteggiano personaggi noti del teatro: da Romeo e Giulietta, Otello e Desdemona, a Vladimiro ed Estragone per dare vita a ritratti di una comicità e umorismo spiazzanti.

Ultimo appuntamento che chiude la rassegna venerdì 4 luglio, accanto al Circolo Arci di Stibbio: "Mi abbatto e sono felice" di e con Daniele Ronco, uno spettacolo di Mulino Ad Arte. È un monologo autoironico, dissacrante, che vuole far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l’impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta. Sotto i riflettori: disagio, crisi, scarsa produttività, povertà , inquinamento, surriscaldamento globale. Ma come, nell’era del benessere ci sono tutti questi problemi? Sarà un viaggio che fa la spola fra un passato intriso di freschezza e un presente frenetico e stanco di correre. Gli spettacoli sono inseriti nella quarta edizione della rassegna del Comune di San Miniato, in collaborazione con il Teatrino dei Fondi. Un festival dedicato alla comicità e al desiderio di promuovere cultura diffusa all’insegna della risata.