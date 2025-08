Il futuro dell’ospedale San Bartolomeo. Reparto di Rianimazione, ‘subito assunzioni’

Sarzana, 1 agosto 2025 – “Servono urgentemente assunzioni nella sanità spezzina, per non rendere inutili anche quegli investimenti, nelle strutture, che sono stati resi possibili dai fondi Pnrr”. L’appello, perentorio, arriva dal segretario ligure e consigliere regionale del Pd, Davide Natale, che, attraverso una nota stampa, dichiara la sua precisa intenzione di interrogare a stretto giro la giunta regionale, al fine di comprenderne meglio i disegni e le intenzioni, con particolare riguardo all’investimento fatto (si tratta di circa 900mila euro) per riaprire e potenziare il reparto di rianimazione dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il tutto a fronte di una grave carenza di personale.

“Il rafforzamento della Rianimazione presso l’ospedale San Bartolomeo di Sarzana – commenta Davide Natale – rischia di rimanere una cattedrale nel deserto perché senza il personale che possa operarvi. Personale che deve appartenere alla sanità pubblica, come pubblici sono anche i fondi stanziati per dotare il San Bartolomeo di otto nuovi posti di terapia intensiva e dodici di terapia subintensiva; i quali dovranno vedere la luce entro il giugno del 2026. Attualmente – precisa ancora il consigliere regionale – nel nosocomio di Sarzana vi sono quattro posti letto in Rianimazione più un quinto, eventualmente adattabile, che oggi, proprio per la carenza del personale, non hanno pazienti. Senza nuovi medici, rianimatori e infermieri, quando il reparto sarà attivo, come funzionerà? Ci sono già scenari di collaborazione con privati di cui nessuno è a conoscenza? Si tratta di uno scenario di cui è necessario parlare già oggi, quando siamo ancora alla fase di progettazione dei lavori. Presenterò un’interrogazione in merito – dichiara infine il segretario dem della Liguria – per capire le intenzioni della giunta regionale”.