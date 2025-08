Assenze in maggioranza. Salta la seduta di consiglio. Minoranza sulle barricate

Luni, 2 agosto 2025 – Salta il consiglio comunale a Luni, sulle barricate i consiglieri di minoranza: “Assenze ingiustificate”. Il consiglio comunale era stato fissato per giovedì sera, ma non è stato possibile neanche aprirlo per l’assenza di tre consiglieri di maggioranza, il fronte dell’opposizione come segno di protesta ha abbandonato l’aula. La seduta era stata convocata per discutere importanti provvedimenti finanziari, come l’assestamento di bilancio, il prelevamento del fondo di riserva ma, a fronte di alcune sedie vuote, è stata annullata per mancanza del numero legale, rendendo impossibile l’avvio dei lavori. Come previsto dall’articolo 38 del testo unico degli enti locali e dall’articolo 4 del Regolamento infatti per le adunanze del Consiglio comunale e per la validità della seduta sarebbe stata richiesta la presenza di almeno sei consiglieri più il sindaco. All’appello, invece, erano presenti solo cinque consiglieri di maggioranza e il sindaco.

È stato il consigliere di opposizione Paolo Andreani a prendere la parola per segnalare formalmente l’irregolarità e l’impossibilità di procedere con i lavori, inoltre non è stata presa in considerazione neanche la partecipazione a distanza: “Grave mancanza organizzativa – hanno sottolineato i consiglieri di minoranza – non è stata attivata la possibilità di partecipazione in videoconferenza, modalità prevista dallo stesso Regolamento comunale. Una svista che ha di fatto escluso ogni possibilità di garantire il numero legale, pur in presenza di assenze preannunciate”. Un malumore che era iniziato già qualche giorno prima perché era stata disertata anche la commissione bilancio: “Nessun rappresentante della giunta ha preso parte all’incontro, impedendo un momento cruciale di confronto tecnico e politico su documenti fondamentali per la vita amministrativa del Comune”.

L’opposizione lunense lamenta anche il fatto che non c’è stata neanche la diretta streaming per il continuo rifiuto da parte della maggioranza nonostante le richieste avanzate da tempo. “È una posizione che va contro ogni principio di trasparenza e partecipazione – non le manda a dire Paolo Andreani –, si nega anche ai cittadini il diritto di assistere ai lavori. Una doppia chiusura, istituzionale e comunicativa”. La seduta dichiarata nulla per mancanza del quorum costitutivo dovrà ora essere riconvocata entro i termini previsti dalla normativa vigente. I consiglieri di opposizione si dichiarano pronti a partecipare: “Chiediamo però più serietà, trasparenza e rispetto per le istituzioni da parte della maggioranza”.

Cristina Guala