Interrogazioni ignorate. La strigliata del sindaco

Un tema sollevato durante l’ultimo consiglio comunale di Sarzana è stato quella della mancata risposta, da parte degli assessori competenti, ad alcune interrogazioni protocollate negli ultimi mesi dalla minoranza. "Vorrei fare una comunicazione al presidente del consiglio – ha esordito Beatrice Casini, esponente del Pd –. Come abbiamo già segnalato in commissione bilancio, a oggi sono 15 le interrogazioni protocollate dalla minoranza che sono rimaste senza risposta. La più vecchia risale addirittura al febbraio 2024 e come ben sapete il tempo dato agli assessori per rispondere è di 30 giorni. Per rispetto del ruolo dei consiglieri sarebbe gradita una risposta, anche se alcune delle questioni sono ormai superate". Richiesta a cui anche la consigliera Sabina Ambrogetti (Sarzana protagonista) si è associata facendo presente come "nella maggioranza delle ipotesi le interrogazioni che presentiamo ci vengono segnalate dai cittadini. La mancata risposta rende impossibile a noi svolgere il nostro ruolo – ha proseguito – e il presidente del consiglio comunale dovrebbe garantire e vigilare anche su questo".

A prendere la parola la presidente del consiglio Raffaella Plicanti: "Premetto che la questione delle interrogazioni è stata affrontata più volte e segnalata agli assessori – ha affermato - ma è evidente che diverse questioni sono state superate. Le dovute comunicazioni sono state effettuate, ma se si vuole ottenere la doverosa risposta ho suggerito la modalità corretta per la presentazione. Tutte le interrogazioni a risposta orale hanno infatti avuto risposta entro i successivi 30 giorni". Decisamente più ferma sul punto è stata il sindaco Cristina Ponzanelli che, senza mezze misure, ha invitato gli assessori della sua giunta a dare riscontro a tutte le interrogazioni scadute. "È un diritto e anche un dovere dei consiglieri di minoranza interrogarci, farci domande e chiedere approfondimenti su vari aspetti. Ovviamente lo fanno perché sono i cittadini a segnalargli criticità o comunque lo fanno nel loro interesso. Vi invito nei tempi più stretti possibili a porre fine al ritardo accumulato e ad evitare in futuro ulteriori comportamenti di questo tipo".

Elena Sacchelli