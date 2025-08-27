Truffa con la "tecnica delle monetine", denunciato un 37enne

Ponte a Egola, 27 agosto 2025 – I carabinieri della stazione di Ponte a Egola hanno concluso un'indagine denunciando in stato di libertà un cittadino extracomunitario di 37 anni, per il reato di furto con destrezza.

Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti condotti a seguito della denuncia sporta ad aprile da una cittadina settantunenne residente a San Miniato. Il furto risale al 16 aprile scorso ed è avvenuto nel parcheggio di un supermercato nella zona del Cuoio, tramite l’utilizzo della “tecnica delle monetine”. L’attività investigativa svolta dai Carabinieri, ha permesso di appurare che l'uomo, con il pretesto che la vittima avesse perso delle monete a terra, l'ha indotta a scendere dall'auto, dopodiché sfruttando questo momento di distrazione, ha rapidamente sottratto la borsa dal sedile anteriore del veicolo.

Grazie all'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza privato, alle verifiche incrociate presso l'agenzia di noleggio auto e all'analisi delle banche dati, i militari sono riusciti a identificare l'autore del reato.