Servizi educativi. Riaperte le iscrizioni. Come fare domanda

VOLTERRAL’amministrazione comunale informa che è stata disposta la riapertura dei termini per le iscrizioni ai servizi educativi per la prima infanzia, nido La Mongolfiera, centro Giocamondo di Volterra e Baby House di Castelnuovo Valdicecina, per l’anno educativo 2025/2026, realizzando liste dinamiche di accesso fino a copertura totale dei posti disponibili. Le domande possono essere accolte fino al 31 marzo 2026.

Le iscrizioni ai servizi educativi di Volterra devono essere richieste in modalità on line, sul portale del sito del Comune. Per accedere ai servizi del portale è necessario autenticarsi con una delle modalità stabilite per l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione, ovvero con Spid, carta di identità digitale o carta nazionale dei servizi. Per richiedere informazioni sui servizi educativi è possibile scrivere a [email protected].

Le domande per Castelnuovo, dovranno essere presentate tramite il portale "servizi online" presente sull’homepage del sito del Comune. Una volta effettuato l’accesso sulla pagina dei servizi online, nella tabella a sinistra si deve accedere all’ultima casella, "istanze on line" e successivamente "avvio del procedimento".

A questo punto si può accedere tramite Spid oppure Cie. Conclusa la compilazione dei campi necessari con i propri dati, è necessario caricare gli allegati richiesti e procedere con l’invio. L’istanza perverrà automaticamente al protocollo dell’ente e il richiedente avrà immediatamente visibile la ricevuta dell’invio.

Nel caso di impossibilità assoluta ad effettuare l’iscrizione con la procedura on line è possibile presentare domanda in formato elettronico, via pec, a [email protected], oppure mediante la consegna diretta al protocollo.